Очень неудачно перепарковалась

Суд лишил водительских прав и назначил два административных штрафа женщине, устроившей ДТП и пьяный дебош в полицейской машине.

На пл.Нахимова 28-летняя хозяйка «Опеля» 20 июня после распития спиртных напитков в ночном клубе решила перепарковаться. Но маневр не удался: она задела соседний автомобиль. Неравнодушные граждане не позволили водителю скрыться с места ДТП и передали сотрудникам Госавтоинспекции Севастополя.

При оформлении ДТП женщина кричала, требовала отпустить ее, пыталась убедить, что в столкновении виноват другой водитель, а она в момент происшествия просто заряжала телефон в салоне автомобиля.

Затем участница ДТП попыталась оказать давление на полицейских, заявив, что ее супруг занимает высокий пост и способен урегулировать ситуацию одним звонком руководству. А гаишников, посмевших ее задержать, ждет немедленное разжалование.

Правонарушительницу доставили в медучреждение для освидетельствования на опьянение. Дама и там продолжила агрессивные выпады.

Буйное поведение женщины вынудило автоинспекторов применить спецсредства: на нее надели наручники и составили протокол о неповиновении сотруднику полиции. Суд назначил ей административный штраф в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, мировой судья вынес постановление о назначении нарушительнице административного наказания в виде лишения права управления сроком на полтора года и выплаты административного штрафа в размере 45 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.