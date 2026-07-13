Займутся децентрализацией энергоснабжения

— Понятно, что ситуация может измениться в любое время, и мы будем оперативно реагировать на эти вызовы. Главная задача — максимально перейти к вопросу децентрализации, особенно для жителей, — обратился он к присутствующим на совещании коллегам.

Глава города также напомнил, что на прошлой неделе обсуждалась программа, анонсированная Министерством энергетики России по субсидированию независимых источников генерации. Региональную составляющую этой программы поручено разработать с учетом местных условий департаменту городского хозяйства Севастополя. Тем более, что, как и ожидалось, поступило много вопросов и предложений на эту тему.

— Все, что пишут севастопольцы, мы сейчас аккумулируем. Потому что это очень важно при разработке программы ответить на все заданные вопросы, — настроил коллег глава М.Развожаев.

На заседании правительства 8 июля М.Развожаев поручил незамедлительно начать подготовку большой программы государственной поддержки домохозяйств, пользующихся альтернативными источниками электроэнергии — солнечными батареями.