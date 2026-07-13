Спасают «Почту России»

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты РФ в части уточнения деятельности в области почтовой связи в России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе обсуждения подчеркнул, что «это закон о спасении «Почты России». Она является важным стратегическим предприятием, где работает более 170 тысяч человек, напомнил он. Важно сохранить почтовые отделения во всех отдаленных уголках страны.

В соответствии с документом предусматривается, в частности:

— обеспечение приема электронных средств платежа в пользу организаций федеральной почтовой связи без взимания соответствующего вознаграждения кредитных организаций;

— направление платежных документов за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги в электронной форме на единый портал госуслуг;

— закрепление возможности размещения организациями федеральной почтовой связи рекламы на доставляемых ими платежных документах;

— определение статуса информационной системы организации федеральной почтовой связи, обеспечивающей пересылку почтовых отправлений в электронной форме;

— обеспечение возможности привлечения АО «Почта России» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки почтовых отправлений;

— создание цифровых почтовых ящиков для юридических и физических лиц в целях направления им юридически значимых и иных сообщений;

— оптимизация графиков работы отделений почтовой связи и др.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений.