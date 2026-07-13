Настольный теннис с тяжелыми последствиями

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с телесными повреждениями.

Полицейские установили, что 32-летний севастополец во дворе дома играл в настольный теннис со своим товарищем. К ним подошел 42-летний незнакомец и попросил присоединиться к игре. Компания сыграла несколько партий, после чего решила отметить встречу и отправилась в магазин за спиртным.

Выпив у торговой точки, мужчины повздорили. Конфликт перерос в драку. Младший из компании нанес старшему множественные удары в область головы. Прохожие пытались разнять драку. Осознав, что конфликт привлек внимание, дебошир испугался и скрылся.

Пострадавший направился домой, полагая, что полученные травмы не серьезные. Но спустя несколько дней его самочувствие резко ухудшилось, и он обратился за медицинской помощью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, что мужчина ранее был дважды судим за имущественные преступления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.