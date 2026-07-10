Земельные участки на мысе Хрустальный будут сдавать в аренду за 1 рубль

Правительство Севастополя утвердило ставку в один рубль в год за аренду земельных участков на мысе Хрустальный, на которых в настоящее время возводят оьъекты культурного кластера — музейный и театрально-образовательной комплекс.

Такое решение принято 9 июля на заседании правительства города.

Арендатором участков является Фонд проектов национального культурного назначения «Национальное культурное наследие», а на самих участках уже построена балетная академия, художественная галерея, продолжается строительство оперного театра, музейного комплекса и производственно-складского комплекса.

Арендная ставка будет применяться до завершения строительства комплекса и передачи участков в федеральную собственность, что определяет временный характер данной меры поддержки.

— Данное решение относится к компетенции правительства Севастополя и направлено на поддержку создания важного социально-культурного объекта Севастополя, строительство которого в данный момент не завершено, — представила проект документа директор департамента по имущественным и земельным отношениям Валерия Ульянкина.

— Мы договаривались об этом. Колоссальные средства инвестируются в незавершенные стройки. Соответственно, в этот период чтобы дополнительные расходы они не несли, мы принимаем такое решение, — прокомментировал принятое решение губернатор Михаил Развожаев.