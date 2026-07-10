В Херсонесе построят новый пифосарий

Это будет некапитальный павильон на щебеночном основании.

Пифосарий — пространство для экспонирования пифосов — огромных древних керамических сосудов. Новый павильон понадобился музею-заповеднику, так как территория под старым отошла монастырю. Теперь там устроено кафе.

Новый павильон для хранения и экспозиции амфор, пифосов и мозаик расположат неподалеку от старого главного входа в Херсонес, по дороге к портовой части древнего городища.

Уже проведена государственная историко-культурная экспертиза, давшая одобрение на строительство.

Итак, пифосарий возведут на земельном участке с кадастровым номером 91:02:002003:9.

Общая площадь щебеночной площадки под павильон составит 800 кв.м, толщина уплотненных слоев — не менее 18 см. Никаких земляных работ проводить здесь не планируют, просто уложат геотекстиль в два слоя. Каждый подстилающий слой уплотнят перед устройством последующего.

«Так как на площадку будут оказываться неравномерные нагрузки, слой геотекстиля позволит предотвратить смешивание отдельных фракций строительного материала и улучшить технические характеристики площадки, а также обезопасить культурный слой от предстоящего воздействия. Далее предполагается использовать мытый щебень крупных и мелких фракций. Такой способ отсыпки щебнем позволит надежно защитить от повреждений культурный слой под предполагаемыми нагрузками», — говорится в экспертизе.

По всему периметру площадки планируется вмонтировать удерживающий контур и уложить бортовые камни.

Каркас будущего павильона должен обеспечить возможность его сборки непосредственно на месте и при необходимости — демонтаж.

«Запланированные работы не противоречат требованиям к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита. Визуальный обзор городища и всего ансамбля нарушен не будет», — таков основной вывод эксперта.