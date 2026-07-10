Тарифы на техобслуживание газового оборудования будет регулировать государство

Под государственное регулирование тарифы на техническое обслуживание внутридомовое (ВДГО) и внутриквартирное (ВКГО) перейдут с 1 января 2027. Решение об этом принято 9 июля на заседании правительства Севастополя.

— Раньше это был нерегулируемый вид деятельности. ГУП «Севастопольгаз» сам определял в соответствие со своими расчетами эти ставки. А теперь мы будем проверять, — пояснила суть принимаемого документа начальник управления по тарифам Елена Клементьева.

Она сообщила, что теперь проверять техническое состояние газовых приборов, а также устанавливать тарифы будет городское управление по тарифам. Такое решение было названо, как приведение положения об управлении по тарифам в Севастополе в соответствие с требованиями действующего федерального и регионального законодательства в части полномочий и управления.

— Основная причина внесения изменений — это то, что управлению выделяются полномочия по установлению единых стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы, предусмотренной за минимальный перечень технического обслуживания, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для специализированных организаций, — пояснила Е.Клементьева.

Предполагается, что начисления за техническое обслуживание газового оборудования после перехода на государственное регулирование наконец-то станут понятны жителям города.