СевГУ получил аккредитацию по медицинским программам «Сестринское дело» и «Медицинская кибернетика»

Аккредитация подтверждает, что образовательный процесс в вузе соответствует федеральным государственным стандартам, а уровень подготовки студентов отвечает актуальным требованиям отрасли, сообщила пресс-служба университета. Кроме того, для обучающихся аккредитация означает важные практические преимущества: они получают право на отсрочку от армии и диплом государственного образца.

«Государственная аккредитация программ «Сестринское дело» и «Медицинская кибернетика» — это важное подтверждение того, что наш образовательный процесс полностью соответствует актуальным стандартам здравоохранения», — считает исполняющая обязанности директора Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ Ольга Грицкевич.

Эксперт отметила две ключевые тенденции, определяющие востребованность этих направлений. Во‑первых, существенно переосмыслена роль среднего медицинского персонала. Современная медсестра — это высококвалифицированный специалист, обладающий расширенным набором компетенций, включая управление сложным медицинским оборудованием, мониторинг состояния пациента с помощью высокотехнологичных систем и участие в реабилитационных процессах. В условиях дефицита кадров и роста потребности в высококачественной первичной помощи такие специалисты становятся „правой рукой“ врача и ключевым звеном в системе здравоохранения.

Во‑вторых, стремительная цифровизация медицины повышает спрос на специалистов на стыке дисциплин.

«Внедрение искусственного интеллекта в диагностику, развитие телемедицины, работа с большими данными и биоинформатика требуют специалистов на стыке медицины, биологии и IT. Наши кибернетики — это архитекторы будущего здравоохранения, которые переводят сложные клинические задачи на язык алгоритмов, тем самым повышая точность диагностики и эффективность лечения», — подчеркнула О.Грицкевич.

