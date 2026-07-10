С 13 июля начнут выдавать гуманитарную помощь

Российский Красный Крест в связи с чрезвычайной ситуацией увеличивает запасы гуманитарной помощи в Республике Крым и Севастополе.

Гуманитарные наборы, включающие в себя продукты и гигиенические принадлежности, начнут выдавать в Севастополе с понедельника 13 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского Красного Креста.

«В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025–2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

В Республике Крым отделение Российского Красного Креста сейчас имеет запас в 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также технические средства реабилитации — инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Точная дата старта выдачи гуманитарной помощи в республике пока не определена.

Организация направила дополнительные средства на формирование запаса для оперативного реагирования в случае необходимости. Для Севастополя также закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечить население питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Она будет установлена в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста, который откроется в Севастополе 15 июля.

«В Центре также будет производиться раздача гуманитарной помощи и будут размещены резервные аккумуляторы. В случае отключения электроснабжения люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами», — добавили в организации.

Помимо этого, жители полуострова при наличии тревоги могут получить бесплатную психологическую поддержку в региональных отделениях Российского Красного Креста в Крыму и Севастополе.

С 2021 более чем 1,9 млн человек, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и кризисов получили помощь Российского Красного Креста. Поддержка включала реагирование на украинский кризис, помощь жителям приграничных регионов, ликвидацию последствий паводков и природных пожаров, реагирование на техногенные чрезвычайные ситуации, а также международные гуманитарные операции.

О ситуации на полуострове

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.