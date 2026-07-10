Рекламные конструкции будут демонтировать по новым правилам

В связи с недавней передачей департаменту архитектуры полномочий по демонтажу самовольно установленных рекламных и информационных конструкций, правительство Севастополя утвердило новый порядок демонтажа, хранения и в необходимых случаях уничтожения таких конструкций за счет средств бюджета города.

Такое решение принято 9 июля на заседании правительства Севастополя.

— Проектом расширяется и уточняется порядок хранения демонтированных конструкций и порядок возмещения затрат бюджету города за демонтаж, хранение и уничтожение самовольно установленных конструкций, — представила принимаемый документ директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Речь идет о рекламных конструкциях, размещенных без действующего разрешения или с отступлениями от согласованного дизайн-проекта. Новый порядок определяет, какие именно конструкции подлежат демонтажу, порядок и сроки выполнения работ по сносу, хранению, а в отдельных случаях и уничтожению конструкций.

В документе говорится, что демонтаж конструкций производится без предварительного уведомления владельца конструкций. Также уточняется, как будут организованы работы по демонтажу, хранению, уничтожению таких конструкций, перемещению их на специализированную площадку, пригодную для хранения. В новом порядке обозначены сроки, в течение которых владелец может обратиться за возвратом конструкции.