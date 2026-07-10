Предложено создать «Белую книгу» объектов культурного наследия, нуждающихся в восстановлении

На «круглом столе» в Доме Российского исторического общества обсуждались проблемы сохранения объектов культурного наследия, пострадавших в зонах конфликтов.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что эта тема приобрела особое значение в последние годы.

«С 2022 года украинские террористы уничтожают не просто объекты культурного наследия — они пытаются стереть с лица земли наши святыни. 10 июня этого года ВСУ нанесли целенаправленный удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», — рассказала парламентарий.

Первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что с начала специальной военной операции пострадали более 400 объектов культурного наследия в 16 субъектах Федерации. Представители Курской области рассказали об исчезновении уникальных археологических находок, ювелирных изделий и керамики, найденных на территории Суджанского района и размещенных в местном краеведческом музее.

В ходе обсуждения прозвучали предложения о создании «Белой книги» — реестра всех объектов культурного наследия, пострадавших и нуждающихся в восстановлении. Обсуждена необходимость разработки отдельной государственной программы по их восстановлению.

«Важно ускорить разработку и принятие законодательных актов, обеспечивающих восстановление пострадавших ОКН. Над этим работает экспертная группа, созданная при Межведомственной рабочей группе под руководством заместителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина», — сообщилаЕ.Алтабаева.

