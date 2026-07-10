Обновили правила размещения информационных конструкций

Новые правила размещения устанавливают новые требования к размещению информационных конструкций. Обновленные решения направлены на сохранение архитектурного облика города и более аккуратное оформление фасадов зданий.

Теперь за соблюдением требований к архитектурно-градостроительному облику объектов будет следить городской департамент архитектуры и градостроительства. К его же зоне ответственности отнесено размещение информационных конструкций в рамках регионального государственного контроля в области благоустройства.

Как можно

В частности, речь идет об информационных конструкциях, предназначенных для ориентировки людей в городской среде. Это, например, адресные указатели (аншлаги), которые должны крепиться на стенах объектов, ориентированных в сторону проезжей части (домов) или внутриквартального проезда, а также на глухих ограждениях земельных участков, расположенных на перекрестках. Аншлаги размещаются с обеих сторон угла объекта или ограждения.

К этой же категории относятся указатели направления элементов улично-дорожной сети. Высота размещения такой конструкции – от 2,5 до 3,5 метров от уровня земли, а расстояние от угла объекта – не более 1 метра.

Отдельный разговор – о вывесках. Они должны размещаться исключительно в месте фактического нахождения или осуществления заинтересованными лицами обозначенной деятельности, крепиться на стенах, крышах, фризах, маркизах или зонтах некапитальных строений.

На одном объекте, в границах одного помещения одно заинтересованное лицо вправе разместить не более одной вывески, а общая площадь всех вывесок, размещаемых на каждом из фасадов объекта, не должна превышать 20% от площади фасада. На торговых объектах допускается разместить не более одной настенной или крышной вывески, содержащей информацию о наименовании торгового центра.

В конструкции вывески может быть организована внутренняя подсветка, или вывеска может быть выполнена из неонового светильника. При этом свет подсветки должен быть приглушенным, немерцающим и не должен создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Общая площадь настенной конструкции (текстовой части и декоративно-художественных элементов) должна составлять не более 2,0 кв м.

Максимальная длина единичной настенной конструкции не должна превышать более 50% от длины фасада объекта.

Как нельзя

Новыми правилами вводятся ряд запретов. В том числе на использование непрозрачной подложки в конструкции вывески. Исключение предусмотрено разве что для случаев, когда на фасаде здания расположены инженерные коммуникации. В такой ситуации подложка допускается, но ее цвет должен соответствовать цвету фасада.

Запрещено размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих, в том числе складных конструкций (штендеров), а также в виде короба (объемной полой конструкции в форме куба, параллелепипеда или иной фигуры).

Кроме того, запрещено устанавливать информационные конструкции перед фасадами объектов, являющихся объектами культурного наследия, а также построенных до 1965 года включительно. Аналогичные запреты введены в части применения динамических систем смены изображений, включая светодиодные экраны, демонстрирующие изображение методом бегущей строки, роллерные системы, системы поворотных панелей. Всего же новые правила включают довольно обширный перечень запретов.

Принятый документ должен заменить ранее действовавшее постановление 2014 года. По утверждению Ю.Шемонаевой, принятые изменения позволят сделать городское пространство более аккуратным и визуально упорядоченным, а также закрепят понятный механизм работы с вывесками и другими информационными конструкциями на фасадах зданий.