Нефтяные компании держат цены на топливо на уровне не выше инфляции

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России держат цены на своих автозаправочных станциях (АЗС) на уровне не выше инфляции. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Вертикально интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее А.Новак заявлял, что крупные нефтекомпании РФ стали приоритетно поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. По его словам, в России из общего количества автозаправочных станций в 29 тысяч вертикально интегрированным компаниям («Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и др.) принадлежит чуть более 9 тысяч заправок. Остальные АЗС принадлежат независимым операторам, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников.

При этом власти РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой разбираются с причинами более высокой стоимости топлива в Крыму и Севастополе, которая связана с усложнением логистики, отмечал А.Новак.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещали в течение 30 дней.

Введен лимит на заправку: 20 литров на одну машину. Но в свободной продаже на полуострове топлива почти нет. А цена на литр 95-го бензина на АЗС достигла 200 рублей.