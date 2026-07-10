Изменили порядок получения кодов на топливо

Власти Севастополя разработали для автомобилистов города новый способ стоять в электронной очереди, чтобы получить возможность заправить 20 литров в бак.

«Информирую вас об изменениях в порядке получения QR-кодов на топливо. Мы переходим на новую систему, которая должна сделать процесс более справедливым и удобным для всех», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Теперь заявки принимаются круглосуточно: не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток.

Коды будут распределяться автоматически. Все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохранятся и будут учитываться в при следующих выдачах кодов.

На телефонный номер можно подать заявку только на один номер автомобиля — государственный регистрационный знак (ГРЗ).

Губернатор так описал преимущества новой системы: «Никаких «гонок»: больше не нужно пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер. Защита от ботов: автоматизация полностью исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Равные условия: скорость вашего интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей».

Как это будет работать

1. Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, вам нужно будет подтвердить в течение 5 минут, что вы готовы заправиться на следующий день. Если подтверждение не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.

2. Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней с даты заправки.

3. Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью.

Также вероятность повысится, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.

4. Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента ее автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.

5. Если у вас есть потребность указать другой автомобильный номер (ГРЗ), то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.

Заявки уже можно подавать. Рассылка QR-кодов начнется 10 июля в 22:00.

Бот для заявок в мессенжере Мах — max.ru/fuel_92_bot