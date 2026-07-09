Власти Крыма и Севастополя просят субсидию на топливо

Для выравнивания цен на топливо на полуострове в соответствии с другими регионами потребуется федеральное субсидирование, прозвучало на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 8 июля.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что работа по разрешению топливного кризиса в регионе проводится при полном взаимодействии с федеральной властью и руководством Севастополя. Он обратился к президенту с просьбой поддержать предложение, направленное в адрес федерального центра, о предоставлении субсидии на топливо в связи с возросшими ценами на ГСМ.

— Нам очень важно отрегулировать ценовую политику. Направили запрос о компенсации — порядка 85 рублей за литр топлива, — сообщил С.Аксенов.

Просьбу главы Крыма губернатор Севастополя Михаил Развожаев дополнил данными, что самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том что на ВИНКах (заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний) в соседнем, Краснодарском крае — 73,5 рубля. Севастополь в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребностей города.

— В целом, если говорить о выравнивании относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами в Крыму и Севастополе, — сказал вице-премьер Александр Новак.

— Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас, — указал В.Путин.

