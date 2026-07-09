В Республике Крым вводят региональные меры поддержки бизнеса

Предприниматели могут рассчитывать на отсрочки, реструктуризацию долгов и даже аренду земли за 1 рубль в год — в приоритете стабилизация экономики и сохранение рабочих мест».

В связи с введенным с 26 июня 2026, в Республике Крым режимом чрезвычайной ситуации регионального характера, в комплекс мер поддержки вошли:

— понижение размера платы на размещение нестационарных торговых объектов;

— отсрочка до 20 декабря 2026 года по внесению арендной платы за земельные участки некоторых категорий, которые находятся в собственности Республики Крым;

— снижение размера платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков;

— реструктуризация задолженности по договорам лизинга Региональной лизинговой компании РК;

— снижение арендной платы за имущество Республики Крым (кроме земли и жилья) на 75% для организаций и индивидуальных предпринимателей;

— корректировка календарных планов инвестиционных проектов;

— льготные микрозаймы и реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК;

— продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

Кроме того, рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Также предпринимателям предлагается обучение и сопровождение.

За подробной информацией можно обратиться на горячую телефонную линию центра «Мой бизнес» Республики Крым по номеру 8-800-500-38-59 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти Республики Крым и города Севастополя приняли решение о введении с 26 июня регионального режима чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов.