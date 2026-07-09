Следующей лагерной смены не будет

В севастопольских детских оздоровительных лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» отменили очередную лагерную смену. Об этом 9 июля на заседании правительства города объявил губернатор Михаил Развожаев.

Вторая смена по плану должна завершиться 14-15 июля, третью проводить не будут.

— Мы договаривались, что эту смену проведем потому что все ресурсы были для нее закуплены, все подготовлено за счет дизель-генераторов и прочего... Смену провели. Тем не менее сейчас надо принимать решение о следующей смене, с учетом очень серьезной неопределенности, связанной с атаками врага, — обратился к коллегам М.Развожаев.

Он пояснил, что эта мера вынужденная, с учетом существующих на полуострове обстоятельств и ограничений, которые могут вынудить в любой момент проводить эвакуацию и вывозить детей, если перебои с электроэнергией превысят три дня. Глава города предложил внести соответствующие изменения в ранее изданный указ.

— А дальше будем уже по августу смотреть обстоятельства. Пока они неопределенные. В случае, если будет возможность возобновить летний отдых, мы сделаем перенабор с приоритетом тех ребят. которые должны были раньше поехать на летний отдых, — подытожил М.Развожаев.

Режим ЧС

Ситуация с энергоснабжением в Крыму остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно. Временные отключения вводят в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В Республике Крым и Севастополе введен режим ЧС.