Штрафы за парковки дают денег больше, чем плата за них

Департамент транспорта Севастополя подготовил отчет о достижениях в создании и использовании платных парковочных мест на территории города.

Из документа следует, что с 2023 года в бюджет города поступило 35 млн рублей платы за парковки. Но штрафовать владельцев автомобилей, которые припарковались и не заплатили, намного выгоднее. Это принесло в городскую казну около 85 млн рублей.

По годам: в 2023 году сумма поступлений в городской бюджет от штрафов составила 5,1 млн, в 2024 году — 17,5 млн, в 2025-м — 44 млн рублей. За пять месяцев текущего года сумма поступлений в городской бюджет от штрафов уже достигла 18,4 млн рублей.

В докладе также отмечается, что введение платы помогло достигнуть структурирования парковочного пространства в ключевых точках города, что положительно сказалось на пропускной способности дорог. Еще одно достижение — системный и прозрачный механизм взимания платы и контроля.

К сложностям отнесены периодически возникавшие технические сбои при оплате различными способами, проблемы с освоением новых мобильных приложений и сложности при пользовании личным кабинетом.

По мнению составителей доклада, платные парковки решают не только финансовую, но и социально-экономическую задачу. Например, в центре города и в Балаклаве они помогли снизить нагрузку на дорожную сеть: уменьшилось хаотичное стояние машин, улучшилась пропускная способность дорог. Это, в свою очередь, положительно сказывается на экономике: сокращается время в пути для бизнеса и горожан, снижается расход топлива, уменьшается уровень стресса в пробках. Кроме того, обеспечивается удобство для туристов при посещении достопримечательностей, что должно сказаться на увеличении туристического потока.

Где, когда и сколько?

В Севастополе 147 платных парковок, на которых 3232 парковочных места.

Согласно постановлению правительства Севастополя, в центре города можно припарковаться бесплатно в праздничные дни (если они выпадают на будничный день): 1, 2, 7 января; 23 февраля; 8, 18 марта; 1, 9 мая; 12, 14 июня; 4 ноября.

В остальные дни в пределах центрального кольца стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00 (в ночное время и по выходным парковка бесплатная).

В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00 (по ночам парковка бесплатная).

На ул.Сапунгорская, 32А — у заправки «ТЭС»: круглосуточно и без выходных 50 рублей в час (первые 45 минут — бесплатно).

Всю необходимую информацию о платных парковках можно получить на портале sevparking.ru или по телефону горячей линии +7(978)254-19-80.

Штраф за размещение транспорта без оплаты — 1500 рублей.