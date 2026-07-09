Шантажировали интимным видео

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 21-летних жителей Ялты. Их обвиняют в том, что они шантажировали знакомого, угрожая выложить в сеть компрометирующее видео с его участием.

Следствием установлено, что молодые люди установили скрытую видеокамеру в квартире по ул.Кирова в Ялте, и сделали видеозапись об интимном свидании мужчины с несовершеннолетней. Угрожая обнародовать кадры, обвиняемые требовали три миллиона рублей.

Преступные действия фигурантов выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Сообщники задержаны и заключены под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.