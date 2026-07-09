Разработают программу господдержки владельцев солнечных батарей

Такая идея была обсуждена 8 июля губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и Министром энергетики РФ. Об инициативе глава города рассказал на следующий день на заседании своего правительства.

Обратившись к заму Максиму Ковалеву, М.РАзвожаев поручил незамедлительно начать подготовку большой программы государственной поддержки домохозяйств, пользующихся альтернативными источниками электроэнергии.

— Сейчас есть достаточно эффективные устройства, связанные с солнечными батареями и накопителями. Они позволяют автономно обеспечивать каждому хозяйству до пяти киловатт электроэнергии, — сказал М.Развожаев.

Предварительное решение уже принято: приобретение этих установок будет дотироваться из государственных средств: частично из федерального, частично — из регионального бюджета.

— То есть, будет целая программа по возмещению расходов на приобретение таких установок для граждан. Поэтому надо начать разрабатывать программу на плече департамента городского хозяйства, — продолжил глава города.

Он также вспомнил, что подобную программу уже делали по газовому оборудованию.

— Сейчас будем делать такую программу по децентрализации электроснабжения и по автономности, – уточнил он. При этом он поручил учесть не только частные домовладения — для них такой проект наиболее комфортен, но также применить для многоквартирных домов.

— Недавно Президент соответствующий указ подписал, разрешение использовать альтернативные источники энергии для многоквартирных домов. Это надо понять так: если управляющая компания или ТСЖ захочет такую установку приобрести за счет своих ресурсов, надо будет предусмотреть возможность компенсации этих расходов для людей, — продолжил рассуждать М.Развожаев.

По его словам, пока решение будет приниматься на федеральном уровне, надо, чтобы в Севастополе такая программа уже была.

Режим ЧС

Ситуация с энергоснабжением в Крыму остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно. Временные отключения вводят в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В Республике Крым и Севастополе введен режим ЧС.