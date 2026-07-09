Разбираются с высокой ценой на топливо в Крыму

Власти РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой разбираются с причинами более высокой стоимости топлива в Крыму и Севастополе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Так сложилось, что там всегда были частные компании, которые занимались обеспечением. А в настоящее время ресурсы, которые поставляются в Крым и Севастополь, идут за счет вертикальных компаний, производителей топлива. В связи с усложнением логистики топливо будет дороже, даже по себестоимости. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся», — цитирует А.Новака ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики РФ реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь для удовлетворения потребностей населения и экономики полуострова.

По итогам глава Минэнерго Сергей Цивилев поручил обеспечить оперативное выполнение принятых решений, направленных на повышение надежности функционирования ТЭК полуострова, а также усилить взаимодействие всех заинтересованных сторон при решении возникающих задач.