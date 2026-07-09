Наградили медалями за любовь и верность

В День семьи, любви и верности в Севастополе чествовали пары, прожившие в браке более четверти века.

Торжественная церемония состоялась вечером 8 июля в Севастопольской детской школе искусств. Медали «Севастопольская семья» присуждены 209 семьям, 70 из которых вместе уже более полувека. На празднике были вручены 10 таких наград.

«На это торжество пришли не просто супружеские пары, а целые династии, представляющие разные поколения, с детьми и внуками. У каждой семьи своя уникальная история знакомства: кто-то нашел свою судьбу на танцах, а кто-то — на полевых работах или прогуливаясь по нашей Большой Морской. Многие пары вместе уже более полувека», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Судьбы этих семей тесно переплетены со службой на флоте и работой на предприятиях города. Станислав и Галина Морозовы создали свою ячейку общества 62 года назад. Семейный стаж Игоря и Елены Лопатиных — 32 года и у них 10 детей.

Орден «Родительская слава» губернатор вручил Галине Комаровой — матери замкомандира 810-й бригады с позывным «Истина». Морпех попросил его об этом после тяжелого ранения и возвращения из госпиталя.

«Когда я спросил, чем могу помочь ему лично, он ответил, что для него важнее всего признание заслуг матери, которая воспитала семерых детей — настоящих патриотов и защитников Родины», — написал М.Развожаев.

Медаль «За любовь и верность» вручают семьям, которые прожили в браке не менее 25 лет и 10 из них — в Севастополе, славятся среди земляков крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом.