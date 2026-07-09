Мужчина угрожал цветочнику похожим на гранату предметом

Как сообщили в пресс‑службе УМВД России по Севастополю, поздно ночью после посиделок в увеселительном заведении 46‑летний мужчина по просьбе выпившего приятеля заехал с ним в цветочный павильон. Тот хотел порадовать супругу букетом, но цены на цветы оказались, по мнению романтика, слишком завышены.

В одно мгновение обычный разговор продавца и покупателя перерос в словесный конфликт. Желая защитить товарища, второй мужчина достал из бардачка своей машины зажигалку, которая внешне напоминала боевую гранату, и заявил цветочнику, что сейчас взорвет павильон вместе с ним.

Продавец, приняв зажигалку за настоящую гранату, обратился за помощью в полицию. Участковые уполномоченные ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

