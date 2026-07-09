Бизнес поддержат льготными займами

Получить кредит по ставке от 3% годовых могут предприниматели и компании, работающие в сфере грузовых автоперевозок, туризма, общественного питания и средств размещения. Также льготные займы доступны социальным предпринимателям, участникам специальной военной операции и членам их семей.

Максимальная сумма микрозайма — пять миллионов рублей, срок кредитования — до 36 месяцев. Средства можно направить на приобретение производственного оборудования, модернизацию производства, рефинансирование действующих кредитов, пополнение оборотных средств и другие потребности.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В случае его отсутствия предприниматели могут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда Севастополя.

Дополнительно фонд разработал специальный продукт для приоритетных направлений — заем на выплату заработной платы. Для снижения финансовой нагрузки на бизнес в первые месяцы возможно предоставление отсрочки по оплате основного долга до шести месяцев. Условие по залогу сохраняется. Максимальная сумма составляет два миллиона рублей, срок — до 12 месяцев.

Воспользоваться таким кредитом смогут предприятия обрабатывающих отраслей, общественного питания, сферы информации и связи, туризма, гостиницы. начинающие предприниматели со стажем до двух лет, субъекты креативных индустрий и компании, осуществляющие экспортную деятельность.

По итогам первого квартала 2026 года фонд предоставил 21 микрозайм на общую сумму 89,85 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Подробнее узнатьо кредитных программах и процентных ставках, а также подать заявку можно в Фонде микрофинансирования: пр.Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, тел. +7 (978) 901-34-37.