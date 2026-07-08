Задержаны два шпиона

В Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны двое граждан РФ, подозреваемых в сборе и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны.

Установлено, что 34-летний житель Севастополя и 30-летний житель Красноперекопского района Республики Крым по собственной инициативе установили конфиденциальное сотрудничество с украинскими спецслужбами и передавали сведения о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции: собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, фиксировали последствия ударов противника. Связь с кураторами злоумышленники поддерживали через мессенджеры.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. Фигуранты заключены под стражу и дают признательные показания.

ФСБ России предупреждает, что все лица, помогающие противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.