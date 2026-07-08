Выделили 30 млн рублей на компенсацию за поврежденное имущество

Решением от 6 июля, принятом на заседании правительства Севастополя, на компенсацию за поврежденное в результате налета беспилотников ВСУ имущество и автомобили выделили 30 млн рублей Деньги выделили из Резервного фонда правительства Севастополя.

Как подчеркнула директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали.

По ее словам, решение принято на заседании специальной комиссии.