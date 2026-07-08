В первые классы набрали уже почти 3200 детей
В севастопольских школах завершился первый этап набора первоклассников.
В первые классы 63 государственных школ зачислены почти 3200 детей, сообщили в департаменте образования.
На первом этапе — с апреля по июнь — подать заявления можно было по месту прописки ребенка. На втором — уже в любую выбранную школу, но примут только при наличии свободных мест.
Прием документов по такой схеме продолжится до 5 сентября.
В департаменте образования напоминают, что подать заявление во второй волне можно за детей:
— проживающих на закрепленной за школой территории;
— не относящихся к льготным категориям;
— желающих учиться в конкретной школе, но не по месту прописки.
Узнать о наличии свободных мест можно на сайтах школ, а подать заявления через Госуслуги.
За более подробной информацией о наличии свободных мест обращайтесь в отдел общего образования по телефонам: 55-04-08, 55-91-04.