В первые классы набрали уже почти 3200 детей

В первые классы 63 государственных школ зачислены почти 3200 детей, сообщили в департаменте образования.

На первом этапе — с апреля по июнь — подать заявления можно было по месту прописки ребенка. На втором — уже в любую выбранную школу, но примут только при наличии свободных мест.

Прием документов по такой схеме продолжится до 5 сентября.

В департаменте образования напоминают, что подать заявление во второй волне можно за детей:

— проживающих на закрепленной за школой территории;

— не относящихся к льготным категориям;

— желающих учиться в конкретной школе, но не по месту прописки.

Узнать о наличии свободных мест можно на сайтах школ, а подать заявления через Госуслуги.

За более подробной информацией о наличии свободных мест обращайтесь в отдел общего образования по телефонам: 55-04-08, 55-91-04.