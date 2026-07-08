СевГУ — в пятерке лидеров по молодежному предпринимательству

Севастопольский государственный университет вошел в первую пятерку ТОП 15 Всероссийской премии «Лидеры «Стартап как диплом». Премия, учрежденная Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, создана с целью поддержки вузов за достижения в развитии молодежного предпринимательства. В 2026 году в конкурсе, по итогам которого вручат премию, приняли участие 189 вузов.

Это уже второй опыт участия СевГУ в конкурсе, в 2025 году севастопольский вуз уже становился лауреатом премии.

На этот раз (в 2025/2026 учебном году) в программе приняли участие рекордное число студентов — 52 участника подготовили 44 проекта. Значительная их часть представляет реально действующий бизнес.

Среди достижений проекта – включение в Программу амбассадоров «Стартап как диплом» студента СевГУ Андрея Соловьева.

Статус амбассадора получают студенты с действующими стартапами, активно популяризирующие

предпринимательскую деятельность в своем университете и делящиеся личным опытом.