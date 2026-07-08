С автомобиля пересаживаемся на велосипед

Интерес к езде на велосипеде с наступлением лета, как правило, резко возрастает. А в сегодняшних условиях острого дефицита топлива еще и приобрел особый смысл и значение.

«Велосипед — это не роскошь, а средство передвижения», так и хочется перефразировать классиков, объясняя суть происходящего сейчас на дорогах и городских улицах. Итак, сегодня велосипед может обеспечить его владельцу скорость перемещения плюс независимость от бензина и общественного транспорта.

Заодно нужно вспомнить и о здоровом образе жизни. Садитесь в седло, решительно жмите на педали и мчитесь с ветерком вдоль вереницы авто, стоящих в очереди на заправку.

Это просто?

И да, и нет. Каждый из нас осваивал в детстве трехколесного, а затем и двухколесного друга... Кому-то есть смысл как раз сейчас вспомнить полузабытые навыки, а кому-то, возможно, этого делать и не стоит. «Севастопольская газета» поговорила на эту тему с руководителем велоцентра Парка живой истории «Федюхины высоты» Андреем Биати.

Он согласен, что нынешний велосипедный бум вызван острой необходимостью, а также с тем, что полностью заменить велосипедом автомобиль не получится.

И все же куда удобнее при необходимости перемещаться ежедневно, делать это на велосипеде, а не пешком или на автобусе. Разумеется, при условии, что навык езды имеется, а Правила дорожного движения — не абстракция. В противном случае начинать освоение велосипеда в условиях активного дорожного движения точно не стоит.

А быстро восстановить прежние умения можно на велотреке в парке «Федюхины высоты».

— Конечно же, мы готовы помочь всем научиться держать равновесие и ездить на велосипеде. Однако важно понимать, что опыт езды по дворам — совсем не одно и то же, что по дорогам. Последнее включает в себя потенциальную опасность для тех, кто раньше не передвигался по дорогам на автомобилях и не знаком с Правилами дорожного движения, — предупреждает А.Биати.

По его словам, тренеры, работающие на Федюхиных высотах в выходные дни, помогут всем желающим — от ребенка до взрослого освоить это средство передвижения и проконсультируют в подборе велосипеда.

Что касается приобретения велика, то здесь возможности, что называется, безграничны: есть на любой вкус и кошелек. В Севастополе немало и специализированных магазинов, в которых специалисты также помогут подобрать нужную модель, ориентируясь на ваш пол, возраст, рост и задачи. А все виды современных велосипедов навскидку и не перечислить: дорожные, горные, трюковые... В веломагазине от яркого многообразия рябит в глазах.

Из дедушкиного гаража

Владелец магазина Velox Дмитрий Мартьянов рассказал, что велосипедный бум стал явственно ощутим в Севастополе с 22 июня — в период тотального отключения в городе электроэнергии.

Наибольший спрос наблюдается на велосипеды в среднем ценовом диапазоне — от 30 до 50 тысяч рублей. Чаще всего их приобретают взрослые покупатели, для которых этот велосипед не был первым в жизни. Как правило, раньше у них уже была подростковая модель вроде «Орленка». Сейчас они совершают так называемые отложенные покупки, ставшие необходимостью из-за возникших обстоятельств.

Вторая жизнь старого велика

По словам Д.Мартьянова, сейчас начинается смещение приоритетов от покупки нового велосипеда к ремонту старого. Того самого, что был куплен когда-то и почему-то оказался закинут за ненадобностью на чердак, балкон или долго хранился в дедушкином гараже и теперь вот откопан.

— Были случаи, что велик доставали банально с какой-то помойки. Наш сервис помогает вернуть такие машины к жизни, а наши специалисты даже с интересом берутся за ремонт, — продолжил Д.Мартьянов.

Велоуроки в теории

На вопрос, трудно ли взрослому научиться кататься на велосипеде, большинство махнут рукой со словами: ничего особенного! Пару дней регулярных тренировок по часу в день, и вы — гонщик.

Но с оговоркой, что детей учить куда проще. У них нет страха, не так выражен инстинкт самосохранения, который провоцирует у взрослого напряжение и скованность. Дети просто садятся в седло и, повиляв рулем несколько минут, приходят к устойчивому положению.

Еще одно обязательное условие для взрослых — хорошая физическая форма, ведь велосипед — это большая нагрузка на весь организм.

При всех отягчающих обстоятельствам помочь неопытному велосипедисту могут очень простые вещи.

Первое — надо правильно настроить велосипед. Седло поначалу лучше опустить так, чтобы в любой момент можно было уверенно поставить обе ноги на землю. Потом уже, когда научитесь, его следует поднять на высоту выпрямленной ноги от педали.

Второе — выбрать удобное ровное место.

Теперь — баланс! Попробуйте катиться, отталкиваясь ногами. Можно даже снять педали. Это снимет страх и натренирует равновесие.

Обязательное условие — наколенники и налокотники, они защитят от травм при возможных падениях.

Совет: при начале движения — смотрите не на колеса, а вперед. Так баланс и траекторию держать легче. И, по возможности, попросите кого-то из друзей побыть вашим временным ассистентом. Пусть придерживает за седло, пока вы набираетесь смелости ехать без моральной и физической поддержки.

Разумеется, с тренером всё это будет проще и эффективнее.

Включаем голову!

Мой личный опыт езды на велосипеде отмечен ошибками и падениями. К счастью, никакими серьезными травмами такие заезды не завершились, разве что ссадинами и синяками.

И то, и другое — самые распространенные последствия падений с велосипеда. Но бывает и хуже, о чем «Севастопольской газете» рассказал заведующий травмпунктом Первой горбольницы Алексей Крюков.

По его словам, наиболее частая травма при падении с велосипеда — перелом лучевой кости в области лучезапястного сустава. Фактически такая травма бывает спровоцирована упором на руку при падении. Также возможно травмировать коленные суставы, получить растяжение всех видов связок и сухожилий.

Собственно, при падении можно получить все возможные повреждения связочного аппарата, и не только его. Всё зависит от совокупности факторов и обстоятельств.

— Затрудняюсь сказать, что опаснее, велосипед, самокат или иное средство индивидуальной мобильности. Важнее другое — адекватная оценка собственных физических возможностей, — подчеркнул А.Крюков.

Меняя средство передвижения, травматолог советует учитывать фактор изменения скорости перемещения в пространстве, индивидуальную способность предвидеть ситуацию и оперативно реагировать на нее. Немаловажно — быть внимательным, правильно выбирать скорость, траекторию, маршрут движения. Также следует избегать мест интенсивного движения.

В завершение беседы А.Крюков сообщил, что за последние пару недель увеличения общего количества травм, связанных с велосипедами и самокатами, не наблюдается.