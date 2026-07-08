Беременным заочницам выплатят по 200 тысяч рублей

Решением правительства Севастополя от 6 июля все студентки, вставшие на учет по беременности с 1 января 2025 года, смогут оформить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Таким образом, теперь данную выплату смогут получать не только студентки-очницы, как это было прежде, но и все другие студентки, независимо от формы обучения, а также платной или бесплатной основе.

Выплата предусмотрена проектом «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».