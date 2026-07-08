Провели совещание по энергобезопасности Крыма

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках рабочей поездки провел в Симферополе совещание по актуальным вопросам функционирования топливо-энергетического комплекса полуострова.

В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители энергокомпаний, а также региональной и федеральной власти, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Обсуждалось формирование аварийного резерва, необходимого для оперативной ликвидации последствий технологических нарушений, возникающих в результате атак со стороны ВСУ, а также механизмы его своевременного пополнения и эффективного использования.

Отдельной темой стала координация действий федеральных и местных властей с энергетическими компаниями по обеспечению надежного энергоснабжения полуострова. Рассмотрены вопросы применения графиков временных отключений электроснабжения, необходимых для обеспечения работы энергосистемы в текущих условиях, а также усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры. Также речь шла о подготовке к зиме и ситуации с обеспечением полуострова топливом.

По итогам совещания министр поручил обеспечить оперативное выполнение принятых решений и усилить взаимодействие всех заинтересованных сторон при решении возникающих задач.