Прокуратура наведалась на дорожные объекты
Ход работ по реконструкции двух социально важных объектов дорожной инфраструктуры контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя.
Заместитель районного прокурора Алексей Литвин совместно с представителями ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» проверил ход строительства тоннеля на ул.Пожарова и восстановление подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского.
В ходе встречи определена динамика работ, обсуждены возникающие при выполнении контракта вопросы и пути их решения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, что рабочее движение на спуске с пл.Восставших по ул.Адмирала Октябрьского обещали запустить в середине июля.