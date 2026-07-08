Прокуратура наведалась на дорожные объекты

Ход работ по реконструкции двух социально важных объектов дорожной инфраструктуры контролирует прокуратура Ленинского района Севастополя.

Заместитель районного прокурора Алексей Литвин совместно с представителями ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» проверил ход строительства тоннеля на ул.Пожарова и восстановление подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского.

В ходе встречи определена динамика работ, обсуждены возникающие при выполнении контракта вопросы и пути их решения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что рабочее движение на спуске с пл.Восставших по ул.Адмирала Октябрьского обещали запустить в середине июля.