Пересдают ЕГЭ 8 и 9 июля

В Севастополе 226 выпускников текущего года зарегистрировались на пересдачу ЕГЭ.

В дополнительные экзаменационные дни, 8 и 9 июля можно улучшить свой результат по выпускному экзамену, но только по одному из предметов, сданных ранее. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если он был выше.

«В этом году число желающих пересдать экзамены значительно ниже, в прошлом году решение пересдать ЕГЭ приняли 653 выпускника», — рассказал директор Департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

8 июля выпускники пересдают ЕГЭ по русскому языку, литературе, физике, химии, а также письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

9 июля в экзаменационные пункты придут выпускники, желающие пересдать биологию, профильную математику, историю, обществознание и иностранные языки (устную часть).

Результаты экзаменов станут известны выпускникам не позднее 21 июля.