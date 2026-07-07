В Севастополе будут продавать украинскую яхту
Хозяин за семь лет не поставил судно на государственный учет в Российской Федерации.
Сотрудники Севастопольской таможни задержали иностранную яхту 2006 года постройки стоимостью более семи млн руб.
Временный ввоз судна под флагом Украины был оформлен в 2019 году. До 1 января 2026 года владелец не поставил яхту на государственный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и не предпринял никаких действий по совершению таможенных операций, связанных с таможенным декларированием судна и соблюдением условий его выпуска в свободное обращение.
Яхта, находившаяся на одном из причалов Севастополя, была задержана.
В связи с истечением срока хранения задержанного товара, который не был востребован собственником, таможней принято решение о передаче иностранного транспортного средства в Росимущество. для реализации.