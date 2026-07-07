Проверили благоустройство балаклавских пляжей

Персонал и средства спасения есть, а вот санитарно-эпидемиологических заключений нет.

К проверочным мероприятиям прокуратура Балаклавского района привлекла экспертов из территориального подразделения Роспотребнадзора, департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, горхоза и инспекции маломерных судов ГУ МЧС России по Севастополю.

17 июня специалисты выехали на объекты: пляжи «Яшмовый», «Серебряный», «Дельфин», а также пляжную территорию детского оздоровительного лагеря в бухте Ласпи. Проверялось, насколько законно там размещены торговые точки, достаточно ли укомплектованы спасательные и медицинские посты квалифицированными сотрудниками, необходимым оборудованием, средствами связи и сигнализации. Кроме того, инспекторы проверили, оборудованы ли на пляжах проходы, урны и раздевалки.

Проверка подтвердила, что на всех пляжах есть персонал и средства, необходимые для спасения людей и оказания медпомощи. Были зафиксированы и нарушения, в частности, связанные с оформлением трудовых отношений и получением санитарно-эпидемиологических заключений.

По результатам проверки прокуратура района направила операторам пляжей и руководству детского лагеря представления с требованием устранить выявленные нарушения.