Первоклашкам домашних заданий не задают

Минпросвещения России напомнило, что отмену домашних заданий в первых классах ввели еще в 2021 году.

В связи с появившимися в СМИ сообщениями об отмене домашних заданий в первых классах Минпросвещения России дало официальный комментарий, в котором указано, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115.

Приказ Минпросвещения России от 8 октября 2025 г. №729 вносит техническую правку в федеральную образовательную программу начального общего образования и приводит ее в соответствие с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

Таким образом, в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий.