Пассажирам крымских поездов нужно покупать талоны на автобус

Оператор поездов «Таврия» «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажу талонов на автобусы от станции «Керчь-Южная» до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи. В настоящее время все крымские поезда начинают и заканчивают движение на станции «Керчь-Южная».

Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до или от одной из станций крымского полуотрова, докупать талон на автобус не нужно.

Если у вас куплен билет до или от станции «Керчь-Южная» Новый парк, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на сайте grandtrain.ru в разделе «Покупка и возврат/Купить талон на автобус». Позднее продажа талонов на автобусы откроется и в кассах Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) на железнодорожных вокзалах.



Для посадки на автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется:

— либо ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка;

— либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.



Если движение поездов до конечных станций в Крыму будет возобновлено, ранее приобретенный талон можно будет использовать для посадки как в автобус, так и в поезд, следующий тем же маршрутом.



На станции «Керчь-Южная» зона посадки в автобусы расположена рядом с парковкой, слева от выхода с территории вокзала.

Талоны на автобус продаются по единому тарифу — полному. Ребенок до 5 лет включительно может ехать без талона и без предоставления отдельного места — на коленях у родителей. Для перевозки животного талон не требуется.

Возврат талона возможен по месту его приобретения. При возврате более чем за 12 часов до отправления автобуса взимается сбор 3,70 руб. , менее чем за 12 часов — 150,00 руб.

Пассажиры, купившие билет до Джанкоя, могут доехать на автобусе до станции «Владиславовка» или до Симферополя.

Станция «Багерово» с 8 июля получила статус технической. Ближайшая к ней станция для посадки и высадки пассажиров — «Керчь-Южная».