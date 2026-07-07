Отличники ЕГЭ-2026 получат красивые мобильные номера

Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), могут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555.

«По предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник», — сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Акция будет действовать по инициативе Министерства просвещения РФ и продлится в течение всего 2026 года. Красивые номера выдадут бесплатно действующим абонентам операторов Yota и «МегаФон».

В Севастополе выпускник школы №15 Максим Сомов сдал два госэкзамена на 100 баллов — русский язык и физику. Но на Крымском полуострове эти мобильные операторы не работают.