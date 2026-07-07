Оформил кредиты на покойницу

В Севастополе полицейские задержали мужчину из Ярославля, который обманом оформил кредиты на покойную сожительницу.

Установлено, что 38-летний приезжий и около года сожительствовал с местной ровесницей. Когда женщина неожиданно умерла, мужчина решил извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Через несколько дней после похорон он, зная пароли от телефона и мобильного банкинга, оформил на умершую два кредита. Поступившие на счет 183 тысячи рублей перечислил на другую банковскую карту покойной, обналичил и потратил на свои нужды.

Сотрудники банка обнаружили подозрительные транзакции на счетах умершей клиентки и обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Севастополю задержали афериста.

По статье «Мошенничество в сфере кредитования» ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.