Можно зарядить телефон и хранить медикаменты

Центры содействия населению открываются в городах и районах Республики Крым. Там жители смогут получить помощь в условиях отключения электроэнергии.

«Во многих городах открываются центры содействия, обычно они располагаются в администрациях муниципалитетов. Здесь можно зарядить телефон, узнать последние новости о ситуации в регионе, а также временно хранить медикаменты, например, инсулин», — сообщил ТАСС советник главы республики Олег Крючков.

Такие центры уже открылись в Армянске, Красноперекопске, Раздольном, Евпатории и Черноморском, добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что временные отключения электроэнергии будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС.