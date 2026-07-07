Девочка выпала из окна

Четырехлетний ребенок получил травмы, выпав из окна второго этажа частного дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В дежурную часть опорного пункта «Северное» сообщили о происшествии медработники: девочка, выпав из окна, получила перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости.

Предварительно установлено, что ребенок находился под присмотром бабушки и дедушки в спальне на втором этаже частного дома. Когда женщина вышла в ванную, а мужчина отправился по хозяйственным делам, оставленная без присмотра малышка забралась с кровати на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала на улицу.

В настоящее время сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Севастополя призывает взрослых проявлять максимальную бдительность, чтобы не допускать трагедии с детьми.

Не оставляйте детей одних в помещении с открытым окном, полагаясь на «авось» или прочность москитной сетки.

Позаботьтесь и о том, чтобы мебель (кровати, стулья, тумбочки) стояла как можно дальше от подоконников. Дети очень любопытны и используют любые предметы как лестницу.

И, конечно, объясняйте детям, что подоконник и открытое окно — это не место для игр.

Установите на окна специальные блокираторы, которые ограничивают угол открытия створки, или снимайте ручки с окон, когда ими не пользуются.