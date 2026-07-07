Операторы связи запустили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службах мобильных операторов.

«На территории Республики Крым и города Севастополя начал действовать механизм аварийного роуминга, направленный на повышение стабильности мобильной связи», — цитирует ТАСС сообщение оператора связи «Волна».

Технология позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети в случае, если в конкретной локации временно возникают ограничения в работе основной сети оператора.

Для корректной работы аварийного роуминга оператор связи «Волна» рекомендует абонентам заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». Оператор обращает внимание, что для абонентов «Волны» связь продолжает работать в обычном режиме. Номер телефона, тарифный план, подключенные услуги, а также стоимость звонков, СМС и мобильного интернета остаются без изменений.

Также аварийный роуминг запустили операторы связи «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком». Это позволяет оставаться на связи даже в том случае, если некоторые базовые станции yf gjkejcnhjdt перестанут работать из-за отсутствия электричества.

Ситуация с энергоснабжением в Крыму остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно. Временные отключения вводят в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В Республике Крым и Севастополе введен режим ЧС.