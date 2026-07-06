За укрытиями присматривают муниципалитеты и общественники

Как прозвучало 6 июля на внеочередном заседании правительства, все укрытия проинвентаризированы, их состояние зафиксировано.

В настоящее время в Севастополе 577 бетонных укрытий, из них 277 закреплены за учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства. Бетонные укрытия на остановках закреплены за организациями, подведомственными дептрансу.

— За счет усилий собственных и муниципальных образований муниципалитеты уже обслуживают 53 укрытия, с привлечением активистов, ТОСов, социально-ответственного бизнеса, организовывают эту работу без привлечения дополнительного финансирования, — доложил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

По его словам, работа идет в тесном взаимодействии с горхозом и дептрансом, окончательные предложения прорабатываются.

Он также сообщил, что составлена карта муниципальных укрытий и в графической, и в текстовой форме.