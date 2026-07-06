Удар украинского беспилотника по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников», — подчеркнули в пресс-бюро.

Почему же британцы нацелились на Панораму, ведь вблизи здания музея не было военных объектов?

«Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России», — считают в СВР РФ.

В пресс-бюро обратили внимание на то, что музей — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства: «В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата».

«Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить», — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР РФ.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших нет, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.