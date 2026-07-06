Таксист спас старушку от дистанционных мошенников

В Симферополе в отдел полиции №2 «Киевский» обратился водитель такси, который привез пожилую пассажирку, и сообщил о возможном мошенничестве.

Как выяснилось, накануне на мобильный телефон пожилой женщины позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что ее племянник сбил человека. Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшая сторона просит полтора миллиона рублей.

Чтобы убедить женщину в правдивости ситуации, ей дали поговорить с «племянником». Пенсионерка не узнала его голос, однако злоумышленники объяснили, что у родственника после столкновения ссадины на губах, из-за чего голос изменился.

Поверив, испуганная пенсионерка собрала все свои сбережения — 500 тысяч рублей — и стала ожидать такси, которое ей вызвали злоумышленники.

Для передачи денег старушка отправилась в Симферополь.

Водителя такси насторожили постоянно поступающие женщине звонки с назойливыми вопросами: «Где едете?», «Когда будете?», «Что уже проехали?»

Мужчина решил вступить с пассажиркой в диалог и выяснил, что та едет передавать деньги сыну. Однако на простые вопросы, как зовут сына, внука, сколько им лет, женщина путалась и заметно нервничала.

По прибытии на указанный адрес водитель высадил пассажирку у подъезда многоквартирного дома, но не уехал, а стал понаблюдать за происходящим.

Когда женщина отошла в безлюдное место, а «сын» так и не появился, мужчина позвонил в полицию, а затем подошел к пенсионерке и объяснил ей, что вероятнее всего, она находится под влиянием дистанционных мошенников.

Пресс-служба МВД Республики Крым напоминает, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и иных государственных учреждений никогда не просят граждан переводить, передавать им или посредникам денежные средства — в том числе для «урегулирования» ситуации с родственниками, якобы попавшими в беду. Любые подобные требования — это действия телефонных мошенников!