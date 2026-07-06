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Свет дали

Рябов Михаил

Севастопольэнерго отчитался о проведенных восстановительных работах.

Сообщается, что в результате аварийных нарушений в сетях Крымской энергосистемы 6 июля с 1:00 до 7:16 отсутствовало электроснабжение потребителей Севастополя.

Совместно с диспетчером Черноморского РДУ производилось поэтапное восстановление электроснабжения региона.

По состоянию на 7:30 остаются отключенными потребители с. Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое по причине технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго».

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