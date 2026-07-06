Сообщается, что в результате аварийных нарушений в сетях Крымской энергосистемы 6 июля с 1:00 до 7:16 отсутствовало электроснабжение потребителей Севастополя.

Совместно с диспетчером Черноморского РДУ производилось поэтапное восстановление электроснабжения региона.

По состоянию на 7:30 остаются отключенными потребители с. Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое по причине технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго».