Севастополь временно без света

В ночь на 6 июля город остался без электроснабжения.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев около двух часов ночи, «в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя город временно остался без электроснабжения. Специалисты делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома.

Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Жителей просят экономить заряд телефонов, использовать их только для экстренной связи.

Также рекомендовано не перегружать сети при возобновлении электроснабжения — не включать все электроприборы сразу.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Также не будут осуществлять движение автобусы №33, 72.

Автобусы №18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 отправляются согласно расписанию.

Автобусы иных маршрутов будут следовать с увеличенным интервалом.

По троллейбусным маршрутам №5, 7А, 12 временно осуществляют движение автобусы большого класса.

Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписанию, сообщили в Севэлектроавтотрансе.