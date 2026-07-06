Разыскали пропавшую инвалидную коляску

Коляску, на которой гоняли по двору подростки, а потом чуть не продал в интернете случайный мужчина, вернули владелице почти невредимой.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя 29 июня обратилась 48-летняя женщина-инвалид: во время отключения света из подъезда многоквартирного дома по ул.Бориса Михайлова пропало ее средство передвижения.

Оперативники выяснили, что на коляске катались соседские подростки: видео о веселых заездах было выложено в соцсетях. Затем коляску бросили возле мусорного контейнера. Там ее обнаружил один из местных жителей и, сочтя бесхозной, решил продать.

Объявление в интернете увидел отец одного из ребят, гонявших по двору, и обратился в полицию, после чего продавец вернул коляску владелице. Транспорт остался цел и на ходу, не считая некоторых незначительных повреждений.

Женщина поблагодарила полицейских и всех, кто помог вернуть ее коляску и призвала родителей беседовать с детьми о недопустимости брать чужие вещи, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.