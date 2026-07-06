Предлагают выбрать между «Центральным» и «Украиной»

Музей обороны Севастополя запустил онлайн-голосование за изменение названия своего выставочного центра на ул.Ленина, который размещен в бывшем кинотеатре.

Проголосовать можно до 12 июля включительно в сообществе музея в мессенджере Max. Предлагается выбрать из двух вариантов: сохранить прежнее название — «Украина» или присвоить историческое наименование «Центральный».

Голосовать нужно красным сердечком — за переименование, черным — за сохранение старого названия.

На утро 6 июля красных сердечек 3,7 тысяч, черных — пять сотен.

Решение о переименовании бывшего кинотеатра «Украина» принято в связи с пожаром в Панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». В ночь на 10 июня в здание на Историческом бульваре попал украинский беспилотник. Полотно панорамы было почти полностью уничтожено огнем.

Переименование культурного наследия

Музей обороны Севастополя объединяет шесть основных крупных объектов города, один из которых — объект культурного наследия под названием «Кинотеатр «Украина». Согласно российскому законодательству, изменять наименование объекта культурного наследия можно только на основании подтвержденных исторических исследований.

Научные сотрудники Музея обороны Севастополя подтвердили, что рабочее название кинотеатра в проектной документации было «Центральный».

«В выпуске газеты «Слава Севастополя» от 18 марта 1952 года появилась заметка под названием «У строителей нового кинотеатра», в которой сообщалось, что «на улице Ленина, недалеко от Пушкинской площади [ныне – площадь Суворова], строится кинотеатр «Центральный»... Новое здание будет красиво оформлено колоннами, пилястрами, фасад украсят скульптуры», — сообщается на сайте музея.

О том, как шло строительство, рассказывали материалы городских газет тех лет. В документах он проходил как «Центральный», а «Украиной» стал лишь после открытия в 1955 году.

В 1954 году в СССР помпезно отметили 300-летие Переяславской рады. В советском историческом языке это событие подавалось как концепция «воссоединения Украины с Россией». В том же году Президиум Верховного Совета СССР передал Крым из состава РСФСР в состав УССР в честь этого юбилея.