Поручено сохранить работу троллейбусов

И гибко перераспределять электроэнергию так, чтобы этот вид общественного транспорта полномасштабно выходил на маршруты и работал.

— Это наш главный резерв, когда нет перебоев с электроэнергией, — сказал 6 июля на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, существует определенная напряженность по маршрутам.

— Тем не менее, здесь нужно смотреть и гибко определять, чтобы, по крайней мере, все основные маршруты были закрыты, — поручил глава города.

Утром 6 июля после очередной беспилотной атаки ВСУ по энергосистеме полуострова с 1:00 до 7:16 отсутствовало электроснабжение потребителей Севастополя. Позже совместно с диспетчером Черноморского РДУ началось поэтапное восстановление электроснабжения потребителей.

С утра из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы на маршруты не вышли. По мере снятия ограничений системным оператором, их движение возобновилось, но с увеличенными интервалами.